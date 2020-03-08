В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец

Мужчина скончался после приезда из Луксора из-за проблем с дыханием.

?В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
Фото: otzovik.com

Египет сообщил о первой смерти от коронавируса.

Как передает CNN, об этом в воскресенье, 8 марта, объявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Египта.

Умершему было 60 лет, это гражданин Германии. Симптомы болезни проявились у него на одном из основных египетских курортов в Хургаде после приезда из Луксора, где расположены важнейшие археологические места Египта.

Вечером 6 марта его госпитализировали в местную больницу с высокой температурой. Там у него диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19 и поместили в отделение интенсивной терапии из-за проблем с дыханием.

Спасти мужчину не смогли, он умер в воскресенье.

Немецкий турист находился в Египте в течение семи дней.

По состоянию на 8 марта в Египте было 15 подтвержденных случаев COVID-19.

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