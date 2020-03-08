Число погибших при обрушении карантинного центра в Китае выросло до 10

Без вести пропавшими числятся 23 человека.

Число погибших при обрушении карантинного центра в Китае выросло до 10
Фото: https://twitter.com/CGTNOfficial

Число погибших при обвале отеля, в котором проходили карантин контактировавшие с инфицированными коронавирусом, выросло до десяти. Об этом пишет DW со ссылкой на китайские СМИ.

По информации министерства КНР по чрезвычайным ситуациям, с ранениями госпитализированы 38 человек. Самостоятельно покинуть здание смогли 9 человек. Без вести пропавшими числятся 23.

Как было видно на кадрах с места трагедии, из-под завалов извлечены несколько детей, спасатели надели на них медицинские маски, прежде чем приступить к оказанию помощи.

Кроме того, было видно, как персонал распыляет друг на друга дезинфицирующее средство в целях спецобработки, чтобы предотвратить заражение.

Агентство Xinhua пишет, что владелец отеля задержан, начато расследование. По предварительным данным, в здании на момент обрушения велись ремонтные работы - в частности, на территории двух супермаркетов, расположенных на первом этаже.

Агентство AFP передало, что рабочие звонили хозяину гостиницы за несколько минут до обрушения, чтобы сообщить, что одна из несущих конструкций получила деформацию. На данный момент выясняется, что именно - изначальные недостатки конструкции или ремонт - могло привести к трагедии.

Отмечается, что на месте были задействованы более 800 спасателей, 750 медицинских работников, дежурили около 20 карет скорой помощи.

Отель был одним из двух карантинных центров в в провинции Фуцзянь. КНР занимает первое место в мире по числу инфицированных SARS-CoV-2. К утру 8 марта число заболевших в этой стране составляет более 80 тысяч, 3097 человек погибли.

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