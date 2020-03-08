Напавшего на полицейскую в киевской маршрутке арестовали на два месяца

Ранее его обвинили в избиении бывшей жены.

Напавшего на полицейскую в киевской маршрутке арестовали на два месяца
Фото: Макс Левин

Жителя Броваров, который напал в маршрутке на сотрудницу полиции, арестовали на 60 суток без права залога. Об этом сообщили в полиции Киевской области

"7 марта Деснянский суд Киева избрал нападавшему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

В полиции отметили, что в настоящее время также продолжаются судебные заседания по обвинению задержанного в избиении бывшей жены.

Напомним, вечером 6 марта у станции метро "Лесная" в Киеве в маршрутном автобусе сообщением "Киев-Бровары" мужчина напал на полицейскую за то, что она отказала ему в "ухаживании". Нападающий ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать. Его задержали неравнодушные пассажиры и передали полиции.

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