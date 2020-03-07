В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри

Здание гостиницы использовалось для изоляции тех, у кого может быть коронавирус.

Фото: ifeng

В Китае в субботу рухнула гостиница Xinjia Express Hotel, использовавшаяся для карантина людей, у которых подозревали заражение Covid-19, и контактировавших с заболевшими.

Об этом пишет South China Morning Post.

Это произошло около 7 часов вечера по местному времени в городе Цюаньчжоу, расположенном в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.

Под завалами оказались около 70 человек, в течение первых часов 34 человек удалось спасти.

Фото: ifeng

В Фуцзяне ситуация по коронавирусу достаточно спокойная. По официальным данным, там было всего 296 подтвержденных случаев болезни, из которых один закончился смертью. Все остальные пациенты выздоровели.

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