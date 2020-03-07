В Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейского

В Умани мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с головой сельсовета, а когда приехала полиция - избил правоохранителя.

Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

"Вчера, 6 марта, поступило сообщение о конфликте в одном из сел Уманского района. Местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с председателем сельского совета. Работники полиции, прибывшие на место происшествия пытались успокоить его, но он продолжал нецензурно выражаться в сторону председателя сельского совета и в сторону полицейских. Правоохранители предупредили мужчину, если он не прекратит, будет задержан, однако злоумышленник продолжал вести себя вызывающе и начал дергать полицейских за одежду. Полицейские приняли решение применить наручники. Во время его задержания, злоумышленник, ударом ноги повредил служебный автомобиль и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Дебошира задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее четверо пассажиров избили проводника поезда за просьбу не курить в тамбуре.