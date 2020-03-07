В Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейского

Правоохранители задержали дебошира.

В Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейского
Фото: donbass.ua

В Умани мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с головой сельсовета, а когда приехала полиция - избил правоохранителя.

Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

"Вчера, 6 марта, поступило сообщение о конфликте в одном из сел Уманского района. Местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с председателем сельского совета. Работники полиции, прибывшие на место происшествия пытались успокоить его, но он продолжал нецензурно выражаться в сторону председателя сельского совета и в сторону полицейских. Правоохранители предупредили мужчину, если он не прекратит, будет задержан, однако злоумышленник продолжал вести себя вызывающе и начал дергать полицейских за одежду. Полицейские приняли решение применить наручники. Во время его задержания, злоумышленник, ударом ноги повредил служебный автомобиль и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Дебошира задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее четверо пассажиров избили проводника поезда за просьбу не курить в тамбуре.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Киевом произошел крупный пожар в гостиницеПод Киевом произошел крупный пожар в гостинице
В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)
В Украине зарегистрировали первый случай коронавирусаВ Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом
В Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животногоВ Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животного
Блок рекламы


Похожие новости
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
Во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчинаВо Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина
Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил отделение "ШвыдкоГроши"Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил отделение "ШвыдкоГроши"
В Киеве вооруженный мужчина в военной форме ограбил "Новую почту"В Киеве вооруженный мужчина в военной форме ограбил "Новую почту"
В Киевской области мужчина в подвале вырастил марихуаны на миллион гривенВ Киевской области мужчина в подвале вырастил марихуаны на миллион гривен
На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчинаНа КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина
Пьяный харьковчанин сообщил о "минировании" супермаркета, оставив в камере хранения кусок мясаПьяный харьковчанин сообщил о "минировании" супермаркета, оставив в камере хранения кусок мяса
В Тернопольской области мужчина украл из сейфа бывшего начальника более $40 тыс.В Тернопольской области мужчина украл из сейфа бывшего начальника более $40 тыс.
Полицейского, который сбил людей на переходе в Броварах, уволили со службыПолицейского, который сбил людей на переходе в Броварах, уволили со службы
В Киеве мужчина на улице устроил хаотическую стрельбуВ Киеве мужчина на улице устроил хаотическую стрельбу
Последние новости
Подгружаем последние новости