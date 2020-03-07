В Украине проверяют четыре случая подозрения на коронавирус.

Всего с начала года поступило 37 сообщений.

В Украине проверяют четыре случая подозрения на коронавирус.
Фото: Зоряна Скалецкая / Facebook

По состоянию на утро 7 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"По состоянию на утро 7 марта 2020 в мире было зарегистрировано 102 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3491 закончились смертью. В то же время 57 389 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 21 373 случая в 88 странах/территориях/регионах. В Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - говорится в сообщении.

В вирусологической референс лаборатории Центра общественного здоровья по состоянию на утро 7 марта находятся на исследовании 20 образцов материалов: шесть отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 - от контактных.

Исследование 16 образцов закончено, они отрицательные. Исследование еще четырех образцов продолжаются.

"Всего с начала 2020 года в Центр поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат. В течение дня 6 марта в Центр поступило четыре сообщения о подозрениях в COVID-19 в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях", - отметили в Минздраве.

Напомним, правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия, включая спортивные, в связи с распространением коронавируса.

Власти Киева также объявили о введении ряда дополнительные мер для предотвращения коронавируса, среди которых - отмена всех массовых мероприятий в вузах.

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