В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"

Нападавшим оказался "хорошо известный" полиции житель Броваров.

В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
Фото: donbass.ua

Вечером 6 марта у станции метро "Лесная" в Киеве в маршрутном автобусе сообщением "Киев-Бровары" пострадала сотрудница полиции Киевской области.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что мужчина ударил в лицо девушку-полицейскую за то, что она отказала в его "ухаживании". По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение).

"Сотрудница полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого "ухажера", что она работает в полиции и попросила, чтобы он не цеплялся к ней. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать", - рассказали в полиции.

Нападавшего задержали неравнодушные пассажиры и передали сотрудникам полиции. Им оказался "хорошо известный" полиции Киевской области житель Броваров.

В полиции сообщили, что подозреваемый необоснованно обвинял свою бывшую жену и сына в применении силы. Проверка обнаружила, что мужчина сам неоднократно поднимал на них руку. Против него было возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются судебные разбирательства.

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