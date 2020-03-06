Студентов Могилянки, ездивших в Китай, Корею, Италию или Иран, попросили самоизолироваться

Студентам, преподавателям и сотрудникам, которые вернулись из путешествий, рекомендовали оставаться дома в течение 14 дней.

Студентов Могилянки, ездивших в Китай, Корею, Италию или Иран, попросили самоизолироваться
Национальный университет Киево-Могилянская академия (НаУКМА)
Фото: Nick Grapsy

Студентов Киево-Могилянской академии, которые недавно посещали Китай, Корею, Италию или Иран - страны, в которых распространяется коронавирусная инфекция, в течение 14 дней оставаться дома ля самоизоляции.

Об этом говорится в приказе НаУКМА о введении карантинно-профилактических мер.

"Студентам, преподавателям и сотрудникам, которые вернулись из путешествий в Китай, Корею, Италию или Иран, - оставаться дома в течение 14 дней для самоизоляции, передав декану, завкафедрой и непосредственному руководителю соответствующее заявление и подтверждение посещения одной из этих стран", - говорится в документе.

Отмечается, что список стран будет расширяться.

Напомним, правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия, включая спортивные, в связи с распространением коронавируса.

Власти Киева также объявили о введении ряда дополнительные мер для предотвращения коронавируса, среди которых - отмена всех массовых мероприятий в вузах.

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