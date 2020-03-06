Студентов Могилянки, ездивших в Китай, Корею, Италию или Иран, попросили самоизолироваться

Студентам, преподавателям и сотрудникам, которые вернулись из путешествий, рекомендовали оставаться дома в течение 14 дней.

Студентов Киево-Могилянской академии, которые недавно посещали Китай , Корею, Италию или Иран - страны, в которых распространяется коронавирусная инфекция, в течение 14 дней оставаться дома ля самоизоляции.

Об этом говорится в приказе НаУКМА о введении карантинно-профилактических мер.

"Студентам, преподавателям и сотрудникам, которые вернулись из путешествий в Китай , Корею, Италию или Иран , - оставаться дома в течение 14 дней для самоизоляции, передав декану, завкафедрой и непосредственному руководителю соответствующее заявление и подтверждение посещения одной из этих стран", - говорится в документе.

Отмечается, что список стран будет расширяться.

Напомним, правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия, включая спортивные, в связи с распространением коронавируса.