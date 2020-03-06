В РоSSии за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса

В РоSSии за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом SARS-CoV-2. Один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, пять - в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб

Отмечается, что все заболевшие недавно посещали Италию. Людей госпитализировали, они находятся в специальных инфекционных боксах.

По данным штаба, заболевание протекает "в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациентов удовлетворительное".

Круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ , определили. Сейчас ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение для обследования.

Ранее в РФ подтвердили заражение коронавирусом семерых человек: это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), один гражданин РФ , вернувшийся из Италии и один гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену.

Еще три эпизода - это трое россиян, эвакуированных в феврале с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. Эти случаи "числятся" за Японией, так как в ее порту стоял лайнер, поэтому, по официальной статистике, на территории РоSSии зафиксировано 10 случаев.

Напомним, количество больных коронавирусом в мире превысило 98 000, более 50% пациентов выздоровели. Самое большое количество заболевших - более 80 000 - зафиксировали на материковом Китае. На втором месте по количеству больных - Южная Корея, где инфицировались почти 6300 человек. На третьем месте Италия - там заболели 3 858 человек.