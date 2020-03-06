В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)

В Киеве произошел взрыв неустановленного предмета в вагоне метро. Об этом сообщил корреспондент "Українських новин" с места событий.

"Произошел взрыв неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная". В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд", - добавили в агентстве.

Все пассажиры вышли на станции "Вокзальная", поезд двинулся в депо. Никто не пострадал.

Задержка в движении поездов составила около 10 минут.

Обновление 11:05. На странице метрополитена в Facebook уточнили, что в вагоне произошел взрыв петарды.

"Неизвестные использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо, работают правоохранители", - уточнили в пресс-службе.

Метро работает в обычном режиме.

Напомним, в 2017 году в тоннеле между станциями киевского метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" возник пожар. Он был вызван коротким замыканием.