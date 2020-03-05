Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Британии

Первый пациент с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 скончался в Великобритании 5 марта.

Накануне пожилой мужчина был госпитализирован в графстве Беркшир, информирует Sky.news.

Сообщается, что пациент неоднократно находился в больнице из-за других заболеваний, но в этот раз был госпитализирован именно из-за коронавируса.

Медики считают, что умерший заразился вирусом в Великобритании, и "отслеживание контактов уже ведется".

Количество случаев заболевания коронавирусом в Великобритании более чем удвоилось за последние двое суток. 116 человек дали положительный результат, включая 105 в Англии, три в Уэльсе, шесть в Шотландии и три в Северной Ирландии.

Даунинг-стрит заявила, что "весьма вероятно", что коронавирус теперь будет распространяться "значительно быстрее".

Все, кто возвращался в Великобританию из "закрытых" районов на севере Италии в последние две недели, должны самоизолироваться, даже если у них нет симптомов вирусной инфекции.

На прошлой неделе министерство иностранных дел страны подтвердило, что 70-летний гражданин

Британии, находившийся на борту круизного лайнера Diamond Princess, умер от вируса.

Из новых случаев заболевания коронавирусом в Великобритании, о которых было объявлено 14 марта, 17 человек недавно приехали из стран или регионов, в которых зарегистрирована вспышка

SARS-CoV-2. Еще восемь человек заразились вирусом в Великобритании.

25 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в Лондоне.