Еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области

Накануне они путешествовали по Италии.

Еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области
Фото: kmu.gov.ua

В Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне они путешествовали по Италии.

Ранее сообщалось, что в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четверых буковинцев с признаками инфекционного заболевания

Также ОГА сообщает, что украинец, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус 3 марта, чувствует себя лучше. Его жена находится в изоляции, признаков заболевания у нее нет.

Напомним, 3 марта в Украине зарегистрировали первый случай коронавируса - мужчина заболел после поездки в Италию с женой. 29 февраля его госпитализировали с жаром и сухим кашлем, а еще через два дня диагностировали новую коронавирусную болезнь. В тот же день соседи супружеской пары устроили протест под их домом. В результате здоровая жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации. До этого она находилась в самоизоляции в своей квартире.

Сегодня, 5 марта, заканчивается срок обсервации украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из китайского Уханя, ставшего очагом распространения вируса. Симптомов заболевания у них не обнаружили.

В ближайшее время в Украину приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения. Их деятельность будет направлена на разработку плана готовности государства к коронавирусу.

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