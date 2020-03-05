В Италии количество заболевших коронавирусом превысило 2700 человек

Зафиксировано 107 смертей, 276 пациентов выздоровели.

В Италии количество заболевших коронавирусом превысило 2700 человек
Фото: ANSA

В Италии количество случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 2706, а число умерших - 107 человек.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что 276 пациентов выздоровели.

"1346 пациентов госпитализированы с симптомами, 295 находятся в реанимации, а 1065 находятся в изоляции в своих домах", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Италии.

Большинство заражений (1497) и смертей (73) произошло в северной части Ломбардии, где эпидемия впервые вспыхнула 21 февраля.

Напомним, из-за вспышки коронавируса правительство Италии с 5 марта закрывает все школы по всей стране. Запрет будет действовать до 15 марта. Также в стране на месяц отложены все спортивные мероприятия.

Ранее МВФ призвал страны-участницы выступить единым фронтом против коронавируса.

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