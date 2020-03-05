Премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса

"Не время умирать" выйдет в ноябре, а не в апреле.

Премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли с апреля на ноябрь 2020 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Продюсеры фильма объяснили перенос релиза коронавирусом. В письме от руководителей студий, создавших "Не время умирать", сказано, что решение принято "после тщательного обдумывания и оценки мирового кинорынка".

Новая дата мировой премьеры – 12 ноября. Это ложится в серию премьер предыдущих фильмов о 007, которые тоже выходили в ноябре. Новый фильм изначально должен был выйти в ноябре 2019 года, потом его перенесли на февраль, затем сдвинули на апрель.

В индустрии опасаются, что коронавирус нанесет ущерб мировому бокс-офису в размере 5 миллиардов долларов. О закрытии кинотеатров сообщают в Италии, Южной Корее, Китае и Японии. Некоторые релизы фильмов отложены в Италии на неопределенный срок.

Бюджет "Не время умирать", снятого режиссером Кэри Фукунагой, составляет 200 млн долларов и продюсеры рассчитывали на мировой бокс-офис, который составляет 70% от общих кассовых сборов фильмов о Бонде.

На фан-сайтах, посвященных агенту 007, создателей фильма призывали перенести премьеру "Не время умирать" из-за распространения коронавируса.

Напомним, из-за коронавируса отменили несколько книжных ярмарок – в частности, в Париже и в Лондоне.

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