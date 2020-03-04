В этом году Киев намерен высадить более 100 тыс. зеленых насаждений

Киев присоединился к мировой инициативе "Триллион деревьев".

В этом году Киев намерен высадить более 100 тыс. зеленых насаждений
Фото: nashkiev.ua

В 2020 году в Киеве планируют высадить более 100 тысяч зеленых насаждений. Кроме того, 12 городских парков откроют после масштабной реконструкции. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

По словам зама главы КГГА Петра Пантелеева, изменение климатических условий является глобальной мировой проблемой, а снижение выбросов CO? в атмосферу значительно улучшает экологию как в городе, так и во всем мире. Поэтому киевляне, бизнес, активисты - все могут сделать вклад, чтобы новые зеленые насаждения украсили город.

Он также напомнил, что Украина стала подписантом Парижского соглашения, и взяла на себя соответствующие обязательства. Киев является подписантом соглашения мэров с 2012 года, а в 2015 году был создан план устойчивого энергетического развития столицы, который предусматривает снижение выбросов CO?.

Кроме того, Киев присоединился к мировой инициативе «Триллион деревьев» и намерен в этом году высадить рекордное количество зеленых насаждений – более 100 тысяч. К этой акции также присоединятся десятки предприятий и организаций, которые 21 марта будут высаживать деревья в разных уголках Киева.

«Важно, чтобы все эти зеленые насаждения были высажены согласно правилам, в пригодных местах. Сегодня наши городские службы готовы предоставить все необходимые консультации и помощь», - подчеркнул Пантелеев.

Напомним, ко Дню Киева в столице послекапитального ремонта планируют открыть пять парков. Всего в этом году на восстановление и ремонт парков выделят почти 500 млн грн.

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