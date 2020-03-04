?Киев решил не ограничивать посещение туристических мест из-за коронавируса

Власти Киева не намерены ограничивать посещение туристических мест иностранцами из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, передают "Українські Новини".

"Нет, ничего не будет ограничено, потому что это не та мера, которая даст какой-либо результат", - сказал он.

Рубан отметил, что для туристов, которые приехали из стран, где зарегистрированы случаи заболевания, уже разработаны специальные рекомендации.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не намерена закрывать границы для недопущения коронавируса на территорию страны.

Напомним, количество больных коронавирусом в мире превысило 93 тыс., выздоровели более 50 тыс.человек.

3 марта в Украине зарегистрировали первый случай коронавируса - мужчина заболел после поездки в Италию с женой. 29 февраля его госпитализировали с жаром и сухим кашлем, а еще через два дня диагностировали новую коронавирусную болезнь.

В тот же день соседи супружеской пары устроили протест под их домом. В результате здоровая жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации. До этого она находилась в самоизоляции в своей квартире.

В Украине проверяют еще шесть подозрений на коронавирус.