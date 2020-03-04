В Харьковской области задержали мужчину во время продажи гранат

Мужчина продал два корпуса гранат "Ф-1" и "РГД-5" с запалами к ним за 2000 гривен.

В городе Лозовая Харьковской области полицейские задержали мужчину, который торговал двумя гранатами, а при обысках у него дома изъяли 269 патронов различного калибра, еще одну гранату и три запала. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Харьковской области.

Фото: hk.npu.gov.ua

3 марта правоохранители установили, что 38-летний житель города Лозовая продал мужчине за 2000 гривен два корпуса гранат «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним. Указанные боеприпасы сразу изъяли.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

"Также по месту жительства лозовчанина полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого еще обнаружили боеприпас и патроны. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следователями решается вопрос о сообщение мужчине в подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в октябре в Донецкой области правоохранители задержали 46-летнего жителя Селидово, который продавал две гранаты по 500 гривен. Всего в ходе оперативных действий полицейские изъяли 4 гранаты РГД-5 и деньги, полученные незаконным путем. Ранее злоумышленник уже был осужден за наркопреступления и кражу.

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