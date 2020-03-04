Количество больных коронавирусом в мире превысило 93 тыс., выздоровели более 50 тыс.

Количество больных коронавирусом в мире возросло до 93 158. Из них выздоровели 50 690, говорится в данных онлайн-карты распространения SARS-CoV-2 от центра Джона Хопкинса.

Погибли 3198 человек, из них 2871 - в китайской провинции Хубэй. На втором месте по смертности Италия - там умерло 79 человек, на два меньше в Иране.

Самое большое количество заболевших, более 80 000, находится на материковом Китае. На втором месте - Южная Корея, где с вирусом борются более 5300 человек. В Италии заболели 2502, в Иране - 2336.

По одному случаю заболевания обнаружены в Шри Ланке (пациент уже здоров), Тунисе, Латвии, Лихтенштейне, Беларуси, Монако, Камбодже, Марокко, Северной Македонии, Украине, Доминиканской Республике, Чили, Иордане, Нигерии, Аргентине, Армении, Саудовской Аравии, Андорре, Люксембурге, Непале, Литве, Афганистане.

Напомним, бывшая глава украинского Минздрава Уляна Супрун опубликовала советы по предотвращению заражения коронавирусом в связи с обнаружением первого больного в Украине. Она призвала сохранять спокойствие и помогать друг другу.