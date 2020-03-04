Больному с коронавирусом в Черновцах стало лучше

Температура ушла, кашель - небольшой.

?Больному с коронавирусом в Черновцах стало лучше
Фото: Петей Степан / wikipedia.org

Жителю Черновцов, у которого диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, стало лучше.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации со ссылкой на заведующую инфекционного отделения областной клинической больницы Валентину Миндреску.

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и небольшой кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - сообщила врач.

Напомним, что мужчина с женой заболел после поездки в Италию. 29 февраля его госпитализировали с жаром и сухим кашлем, а еще через два дня диагностировали новую коронавирусную болезнь.

3 марта соседи супружеской пары устроили протест под их домом. В результате здоровая жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации. До этого она находилась в самоизоляции в своей квартире.

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