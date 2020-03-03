В Черновцах из-за коронавируса работников общественного транспорта обязали носить маски

Закрывать школы на карантин пока не намерены.

Из-за обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 у жителя Черновцов в городе ввели дополнительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

В частности, водителей и кондукторов общественного транспорта обязали носить респираторные маски.

"Ввести масочный режим для водителей и кондукторов в общественном транспорте, перед выходом на маршрут обеспечить проведение их температурного скрининга", - говорится в сообщении.

Персонал КП "Черновицкий аэропорт" им. Каденюка, который контактирует с пассажирами, должны 100% обеспечить средствами индивидуальной защиты, необходимым количеством бесконтактных термометров для проведения температурного скрининга пассажиров.

Также решено усилить меры безопасности в учебных заведениях. Закрывать их на карантин пока не намерены. Вместе с тем, классных руководителей в школах обязали не допускать к занятиям детей с температурой и симптомами гриппа.

Также комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила общеобразовательным учреждениям начать первый урок с разъяснительной работы о санитарно-гигиенических нормах и правилах, а также распространить среди учеников и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заряжения. Аналогичные меры будут предприняты в дошкольных учреждениях.

В городе планируют распространять листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции. Руководителям предприятий независимо от форм собственности, руководителям общественных организаций, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от организации и проведения массовых мероприятий.

По решению горсовета, во всех коммунальных учреждениях будет проводиться дезинфекция.

Учреждения образования и культуры должны быть обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, диспансерами, дозаторами для соблюдения мер гигиены рук.

Напомним, в Украине был зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19 у жителя Черновицкой области. Он госпитализирован с жаром и сухим кашлем. В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования призвали украинцев не паниковать и не скупать медицинские маски в аптеках и продукты в магазинах.