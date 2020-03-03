В Британии количество больных коронавирусом выросло до 51

Днем ранее их было 39.

В Британии количество больных коронавирусом выросло до 51
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

Количество больных коронавирусом в Британии выросло до 51. Днем ранее было зафиксировано 39 случаев заражения, пишет Reuters.

"По состоянию на 9 утра сегодня мы имели 51 подтвержденный случай в Великобритании, и все больше похоже на то, что мы увидим большее распространение внутри страны", - сообщил министра здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Правительство Британии разработало план против распространения коронавируса, пишет The Guardian. Он предусматривает мобилизацию армии (при необходимости), отстранение от работы пятой части людей, закрытие школ и рекомендацию пожилым людям, которые имеют самые высокие риски заболеть, не посещать массовые мероприятия.

Эти меры будут применятся, только если вирус выйдет за пределы фазы сдерживания.

Напомним, сегодня в Украине подтвердился первый случай коронавируса SARS-CoV-2. Заболевшим является мужчина, которые приехал из Италии.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве вооруженный мужчина в военной форме ограбил "Новую почту"В Киеве вооруженный мужчина в военной форме ограбил "Новую почту"
Минздрав опроверг подозрение на коронавирус на ЗакарпатьеМинздрав опроверг подозрение на коронавирус на Закарпатье
Под Киевом произошел крупный пожар в гостиницеПод Киевом произошел крупный пожар в гостинице
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога ВульфВ Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Количество больных коронавирусом в мире превысило 89 000Количество больных коронавирусом в мире превысило 89 000
В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом
В Италии 21 человек умер вследствие COVID-19, количество зараженных достигло 821В Италии 21 человек умер вследствие COVID-19, количество зараженных достигло 821
Мексика подтвердила два первых случая инфицирования коронавирусомМексика подтвердила два первых случая инфицирования коронавирусом
В Азербайджане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусомВ Азербайджане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
В Литве и Беларуси зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусомВ Литве и Беларуси зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом
В Киеве определили больницы, куда будут принимать людей в случае заражения коронавирусомВ Киеве определили больницы, куда будут принимать людей в случае заражения коронавирусом
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в РумынииПервый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии
За прошедшую неделю в Киеве вдвое увеличились количество обращений по домашнему насилию, - КГГАЗа прошедшую неделю в Киеве вдвое увеличились количество обращений по домашнему насилию, - КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости