В Сумах открыли уголовное производство из-за жестокого обращения к животным

Женщина содержала пять собак в маленьком помещении без выгула и еды.

В Сумах открыли уголовное производство из-за жестокого обращения к животным
Фото: npu.gov.ua

Сегодня, 3 февраля у жительницы города Сумы полицейские изъяли пять собак, которые содержались в тесном хозяйственном помещении, без выгула и надлежащего питания. По данному факту заведено уголовное производство. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Четверо собак принадлежат к породе питбультерьера, еще одна - к породе ротвейлер. Псы находились в маленьком помещении, в органических отходах, некормленые и агрессивные. Для того, чтобы их успокоить и изъять, полицейским пришлось прибегнуть к услугам ветеринаров. На телах собак: на мордах, лапах, спинах и боках были обнаружены многочисленные шрамы.

Сейчас одна из собак передана в центр оказания помощи животным, остальные четыре - находятся под опекой волонтеров. Сама хозяйка животных говорит, что они привыкли к таким условиям. Последний раз она заходила к ним, чтобы присмотреть и покормить, в прошлую субботу.

В полиции действия женщины квалифицировали как жестокое обращение с животными и открыли уголовное производство по ст. 299 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в январе этого года Министерство здравоохранения снова предложило ужесточить требования к косметической продукции и запретить ее испытание на животных. Для компаний-производителей косметических изделий установлен переходный период - 18 месяцев. Минздрав подчеркнул, что такие нормы действуют в Европейском Союзе уже несколько лет.

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