Представители лос-анджелесской полиции распространяли посмертные фото Брайанта и его дочери

Общественность требует привлечь полицейских к ответственности.

Представители лос-анджелесской полиции распространяли посмертные фото Брайанта и его дочери
Коби Брайант с дочерью
Фото: instagram.com/KobeBryant

Представители полиции Лос-Анджелеса распространяли посмертные фото легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны, сообщает ESPN.

По заверениям шерифа округа Алекса Вильянуэвы, похожие материалы обнаружили на телефонах восьми сотрудников.

В связи с этим случаем шериф намерен инициировать изменение закона штата о несанкционированных снимках и распространении материалов с изображениями погибших людей. Полицейским грозит расследование и дисциплинарные меры.

Также свое разочарование выразила и вдова Брайанта - Ванесса, которая призвала лишить работы всех полицейских, которые замешаны в этом скандале.

Напомним, Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января. 41-летний 5-кратный чемпион НБА находился на борту своего частного вертолета. Вместе с Брайантом погибло еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь Джанну.

Крушение вертолета остается под следствием Национального совета по безопасности на транспорте.

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