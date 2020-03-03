В Киевском море третий день ищут пропавших рыбаков

Последний раз рыбаки выходили на связь в 3 часа ночи 29 февраля.

29 февраля в Иванковском районе Киевской области возле села Страхолесье пропали два рыбака, которые ловили рыбку в акватории Киевского водохранилища. Поисковые работы продолжаются по сей день. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

"1 марта в 17:45 в Киевской области в оперативно-диспетчерскую службу Иванковского района поступило сообщение о том, что 28 февраля на Киевском море вблизи с. Страхолесье два человека вышли в море на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области", - сказано в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь, отправив СМС, что помощь не нужна. После этого на связь мужчины не выходили.

Отмечается, что силами ГосЧС, Нацполиции и гражданского населения (знакомых рыбаков на двух собственных лодках) в течение 1 марта проводились поиски, однако результатов они не дали.

Утром 2 марта спасатели подключили к поискам вертолет H-225 Super Puma с рабочей поисковой группой из 5-ти человек, однако рыбаков не нашли.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Сегодня, 3-го марта поисковые работы продолжатся. От ГосЧС также привлечено водолазно-спасательное отделение из 5-ти человек. В свою очередь, Нацполиция проводит обследование прибрежной зоны.

Напомним, 10 февраля во Львовской области на водоеме возле села Новый Яр четверо рыбаков провалились под лед. Один из них скончался от переохлаждения по дороге в больницу.