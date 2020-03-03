В Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животного

Ввоз собак и кошек из Китая в Украину запретили.

На территории Гонконга (Китай) коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 зарегистрирована у собаки.

Об этом информирует Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных, сейчас продолжается изучение указанного случая. Животное содержалось в том же доме, где был установлен случай короновирусу у владельца.

"С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ сообщили, что китайский коронавирус преодолел видовой барьер к человеку от другого промежуточного животного-носителя.

По данным на утро 2 марта, количество больных коронавирусом в мире превысило 89 тысяч. Большинство случаев инфицирования, более 80 тысяч, зафиксированы на материковом Китае.

С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли более 3 тысю человек. В то же время более 45 тыс. пациентам удалось выздороветь.