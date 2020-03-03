На Закарпатье найден застреленным 20-летний пограничник

20 летний пограничник был найден застреленным в Закарпатской области.

Это произошло 1 марта на участке Мукачевского пограничного отряда селе Деловое, сообщает mukachevo.net.

О происшествии 2 марта сообщила пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. На место происшествия были вызваны скорая помощь и сотрудники Нацполиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия - самоубийство", - сообщила пресс-секретарь полиции Анна Дан журналистам UA:Суспільне.

Как сообщалось, 20 февраля в Мариуполе на рабочем месте покончил с собой сотрудник ГУ ГФС в Донецкой области.