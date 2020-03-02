В метро Харькова задержали мужчину с двумя боевыми гранатами

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

В метро Харькова задержали мужчину с двумя боевыми гранатами
Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские изъяли у 22-летнего пассажира харьковского метрополитена, жителя Кировоградской области, две боевые гранаты.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"1 марта около 15:20 сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции «Южный вокзал». При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины одну гранату «Ф-1» и одну - «РГД-5» с запалами к ним", - говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Фото: hk.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливают правоохранители. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве задержали иностранца с гранатой.

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