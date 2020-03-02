В Хмельницкой области во время фиксации загрязнения реки произошла стрельба

Несколько жителей услышали выстрел неподалеку от места, где они зафиксировали правонарушение.

В Хмельницкой области во время фиксации загрязнения реки произошла стрельба
Фото: Архивное фото

В Хмельницкой области неподалеку от поселка Понинка во время фиксации людьми загрязнения водоема произошла стрельба. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Житомирской области.

Несколько жителей поселка Першотравенск Житомирской области ночью с 29 февраля на 1 марта находились неподалеку Понинки у реки Хомора с целью выявить и зафиксировать выброс вредных веществ в водоем местным предприятием.

После того, как они сняли соответствующее видео и вернулись к своему автомобилю, заявители услышали выстрел со стороны транспортного средства, который находился неподалеку от берега реки. После этого они нашли гильзу.

Сейчас вся представленная заявителями информация проверяется в рамках уголовного производства. Предварительная правовая квалификация события - ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Понинка и Першотравенск расположены по соседству, но в разных областях.

Напомним, в городе Пустомыты во Львовской области мужчина выстрелил в 22-летнюю девушку и свидетеля. Девушка скончалась, очевидец с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован. В полиции уточнили, что по подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается житель Харьковской области Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения.



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