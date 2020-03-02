В Украине задержали "воров в законе" Кобу Руставского и Каху Тбилисского

Одного из задержанных собираются отдать Испании.

Национальная полиция в воскресенье, 1 марта, задержала на территории Украины двух грузинских "воров в законе" - Кобу Руставского (Коба Шемазашвили) и Каху Тбилисского (Кахабер Орагвелидзе).

Об этом говорится на сайте полиции.

Разыскиваемого Испанией Кобу Руставского обнаружили в Киеве.

Коба Руставский
Фото: npu.gov.ua
Коба Руставский

По данным полиции, он приехал в столицу Украины, чтобы восстановить свои связи и контроль в уголовной среде. С 2016 года он находится в международном розыске за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение преступного имущества. Ему грозит до 24 лет лишения свободы. Начата процедура экстрадиции в Испанию.

Как выяснилось, в течение последнего года Коба прятался в одном из частных домов на территории столицы. Во время обыска там нашли оружие и патроны, а также заготовки для подделки документов.

Другого "вора в законе" задержали в Путильском районе Черновицкой области во время попытки незаконно пересечь границу с Румынией. На него составили админпротокол и собираются поместить в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Каха Тбилисский
Фото: npu.gov.ua
Каха Тбилисский

Напомним, в мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.

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