В Киеве произошла драка со стрельбой, ранения получили двое людей

Конфликт возник на улице возле одного из домов.

В Печерском районе Киева между двумя компаниями молодых людей произошла драка со стрельбой.

Конфликт разгорелся возле одного из домов на улице Большая Васильковская, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Предварительно установлено, что между участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и совершил несколько выстрелов. В результате инцидента двое получили касательные ранения в разные части тела", – объяснили в полиции.

На месте происшествия изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 2 декабря в столичном кафе на улице Антоновича посетители начали стрельбу из травматического оружия, пострадали несколько человек.