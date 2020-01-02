В Одессе из-за закоротившего телевизора чуть не сгорела квартира

Пострадавших нет.

В Одессе из-за закоротившего телевизора произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Ильфа и Петрова.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что службу спасения "101" вызвали в 21:59.

Во время тушения спасатели с помощью автолестницы спасли сына хозяйки квартиры и передали его медикам.

"В 22:27 возгорание ликвидировали на площади 2 кв. м. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание телевизора", - сообщили пожарные.

Фото: dumskaya.net

Напомним, 29 декабря в Черниговской области из-за игр 8-летнего мальчика со спичками загорелся дом в частном секторе.

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