В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном

В результате ожоги получили покупатели, продавец и проходящий мимо ребенок.

В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Вечером 1 января в Киеве на Контрактовой площади мужчина в состоянии алкогольного опьянения разлил два казана с глинтвейном.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в фейсбуке.

В результате ожоги получили покупатели, продавец и проходящий мимо ребенок.

"На Контрактовой площади довольно пьяный мужчина разлил (непонятно пока случайно или специально) два казана с глинтвейном. Всё бы ничего, но при этом ожоги получили покупатели, продавец и ребёнок семи лет, который проходил рядом. Сам мужчина все отрицает. Говорит «докажите, делайте экспертизу и вообще документов на этот алкоголь нет»",- говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в новогоднюю ночь патрульная полиция не зафиксировала существенных нарушений публичной безопасности.

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