Полиция Мукачево ищет человека, выстрелившего из гранатомета на улице
В результате происшествия поврежден забор частного дома, жертв и раненых нет.
В Мукачево полиция ищет человека, который в новогоднюю ночь на улице Ференца Листа сделал выстрел из гранатомета. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского областного управления полиции.
Сообщение о случившемся поступило в полицию примерно за 30 минут до Нового года.
На место выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, Мукачевского отдела полиции, сотрудники криминалистической лаборатории, взрывотехники, следственно-оперативная группа.
Полиция сообщила, что пострадавших от выстрела не было. В результате происшествия поврежден забор частного дома. На месте нашли часть от снаряда.
Напомним, что весной 2019 года в Ужгороде мужчина пытался продать противотанковый гранатомет на улице.