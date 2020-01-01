Полиция Мукачево ищет человека, выстрелившего из гранатомета на улице

В результате происшествия поврежден забор частного дома, жертв и раненых нет.

Фото: zk.npu.gov.ua

В Мукачево полиция ищет человека, который в новогоднюю ночь на улице Ференца Листа сделал выстрел из гранатомета. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского областного управления полиции.

Сообщение о случившемся поступило в полицию примерно за 30 минут до Нового года.

На место выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, Мукачевского отдела полиции, сотрудники криминалистической лаборатории, взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Полиция сообщила, что пострадавших от выстрела не было. В результате происшествия поврежден забор частного дома. На месте нашли часть от снаряда.

Фото: zk.npu.gov.ua

Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, что весной 2019 года в Ужгороде мужчина пытался продать противотанковый гранатомет на улице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елкуВ Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елку
В американском городе Уосо снимут полувековой запрет на игру в снежкиВ американском городе Уосо снимут полувековой запрет на игру в снежки
В Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержанВ Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержан
В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердцаВ Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца
В Ровенской области от коклюша умер младенецВ Ровенской области от коклюша умер младенец
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция: новогодняя ночь прошла без особых нарушенийПолиция: новогодняя ночь прошла без особых нарушений
Полиция выдворила в Испанию "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский"Полиция выдворила в Испанию "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский"
В Старобельске при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человекаВ Старобельске при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека
В Днепре полиция задержала мужчину, который возвращался из корпоратива в нижнем бельеВ Днепре полиция задержала мужчину, который возвращался из корпоратива в нижнем белье
Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесомПолиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом
Полиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской областиПолиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской области
При пожаре в киевской многоэтажке погибли два человекаПри пожаре в киевской многоэтажке погибли два человека
Киберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографииКиберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографии
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледжеПолиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Нацполиция: информация о заказчике нападения на Соболева - засекреченаНацполиция: информация о заказчике нападения на Соболева - засекречена
Последние новости
Подгружаем последние новости