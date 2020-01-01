МВД: запрет фейерверков на местном уровне носит формальный характер

Никакой ответственности за нарушение не предусмотрено.

?МВД: запрет фейерверков на местном уровне носит формальный характер
Фото: news.pn

Министерство внутренних дел заявило, что запреты фейерверков, которые вводят местные органы власти, носят формальный характер.

Об этом говорится в фейсбуке ведомства.

"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков [в новогоднюю ночь], если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный и Кодекс об админнарушениях об ответственности за запуск салютов не вносились", - сказано в сообщении.

Это значит, что запрет как бы существует, но никакой ответственности за его нарушение нет.

Согласно КУоАП, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Напомним, что в Киеве запрет на запуск фейерверков впервые ввели в 2014 году в связи с боевыми действиями на Донбассе.

В конце 2019 года этот запрет подтвердили, он действует до конца войны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елкуВ Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елку
В американском городе Уосо снимут полувековой запрет на игру в снежкиВ американском городе Уосо снимут полувековой запрет на игру в снежки
В Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержанВ Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержан
В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердцаВ Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца
В Ровенской области от коклюша умер младенецВ Ровенской области от коклюша умер младенец
Блок рекламы


Похожие новости
В американском городе Уосо снимут полувековой запрет на игру в снежкиВ американском городе Уосо снимут полувековой запрет на игру в снежки
В Камбодже туристам запретили кататься на слонахВ Камбодже туристам запретили кататься на слонах
В Ужгороде выявили еще двух носителей дифтерии, общее число выросло до 17 человекВ Ужгороде выявили еще двух носителей дифтерии, общее число выросло до 17 человек
Впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержанияВпервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания
Суд избрал меру пресечения фигурантам дела относительно обвала дома в ДрогобычеСуд избрал меру пресечения фигурантам дела относительно обвала дома в Дрогобыче
Парламент Франции запретил любое физическое насилие над детьмиПарламент Франции запретил любое физическое насилие над детьми
Киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животнымиКиевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными
В Японии законодательно запретят физически наказывать детейВ Японии законодательно запретят физически наказывать детей
В Италии невакцинированным детям запретили посещать школуВ Италии невакцинированным детям запретили посещать школу
ГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в УкраинеГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости