МВД: запрет фейерверков на местном уровне носит формальный характер
Никакой ответственности за нарушение не предусмотрено.
Министерство внутренних дел заявило, что запреты фейерверков, которые вводят местные органы власти, носят формальный характер.
Об этом говорится в фейсбуке ведомства.
"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков [в новогоднюю ночь], если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный и Кодекс об админнарушениях об ответственности за запуск салютов не вносились", - сказано в сообщении.
Это значит, что запрет как бы существует, но никакой ответственности за его нарушение нет.
Согласно КУоАП, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.
Напомним, что в Киеве запрет на запуск фейерверков впервые ввели в 2014 году в связи с боевыми действиями на Донбассе.
В конце 2019 года этот запрет подтвердили, он действует до конца войны.