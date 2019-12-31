Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом

Сейчас на станции находится 12 участников летней экспедиции.

Полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Новым годом и Рождеством.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравляют всех с Новым годом. Они желают побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многого другого", - говорится ввидеообращении.

Сейчас на станции находится 12 участников летней экспедиции. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.