Киевлянин предстанет перед судом за убийство собаки

Мужчине грозит ограничение свободы.

Киевлянин предстанет перед судом за убийство собаки
Фото: LB.ua

36-летний киевлянин предстанет перед судом за убийство собаки. Киевская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту жестокого обращения с животным, что повлекло его гибель.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.299 УК Украины. За совершенное преступление мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, наказание по статье о жестоком обращении с животными в Украине ужесточили с лета 2017 года.

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