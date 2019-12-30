36-летний киевлянин предстанет перед судом за убийство собаки. Киевская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту жестокого обращения с животным, что повлекло его гибель.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы, информирует пресс-служба прокуратуры Киева .

"Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.299 УК Украины. За совершенное преступление мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, наказание по статье о жестоком обращении с животными в Украине ужесточили с лета 2017 года.