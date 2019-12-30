В Измаиле совершил суицид студент, который выступал против руководства студгородка

Администрация общежития угрожала ему выселением.

В Измаиле совершил суицид студент, который выступал против руководства студгородка
Фото: bessarabiainform.com

В Измаиле Одесской области совершил суицид студент Измаильского государственного гуманитарного университета Александр Пухкан, который выступал против руководства студгородка. Он собирал подписи за отстранение его директрисы, которую студенты обвиняли в коррупции, пишет Zmina.

В ответ на это администрация общежития грозила выселить Пухкана. По словам его знакомого Сергея Гнездилова, за четыре дня до смерти Пухкан организовал сбор подписей против директрисы, которая, по словам студентов, требовала взятки и незаконно выселяла тех, кто отказывался их платить.

Это обращение собрало много подписей и было направлено в Министерство образования и местные органы власти. Однако на встрече студентов с администрацией им начали угрожать выселением за нарушение правил проживания в общежитиях, в том числе использование обогревателей.

После этого в ночь на 25 декабря Пухкана нашли повешенным в своей комнате, там же была предсмертная записка. В ней он говорил, что из-за угроз выселения боялся вновь оказаться на улице, поскольку является сиротой и не имеет родственников, у которых мог бы жить. В записке парень прямо указал, что до самоубийства его довела руководительница студгородка.

Александр Пухкан
Фото: zmina.info/
Александр Пухкан

"Меня выгонят на улицу рано или поздно. Я там во второй раз оказаться не хочу. Не смотрите на то, что скажет Доксова (директриса. – Ред.), это все из-за нее", – говорилось в послании.

По словам Гнездилова, полиция вначале не приобщила к делу блокнот с этой запиской, но после огласки в соцсетях приняла ее во внимание. Также студент заявил, что он и еще один студент начали получать анонимные угрозы в соцсетях.

Напомним, в июне в Херсонской области нашли повешенной на дверной ручке 9-летнюю девочку. Полиция расследовала происшествие как самоубийство.



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