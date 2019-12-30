В центре Берлина сообщили о стрельбе в магазине (обновлено)
По предварительным данным, это попытка ограбления.
Фото: morgenpost.de
В Берлине (Германия) в полицию сообщили о стрельбе, которую неизвестный устроил в магазине. По предварительной информации, это была попытка ограбления, пишет Bild.
"На углу кафе Starbucks был замечен человек с пистолетом. По словам очевидцев, выстрелы были произведены возле кафе на перекрестке", – уточнили в СМИ.
По информации, обнародованной полицией Берлина в Twitter, ЧП произошло в районе Фридрихштрассе. Неизвестный совершил несколько выстрелов. Данных о пострадавших и погибших нет.
Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstra?e statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verd?chtiger in einem Gesch?ft mehrere Sch?sse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier. ^tsm