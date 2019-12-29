Около Нью-Йорка мужчина с мачете напал на синагогу во время празднования Хануки

Пятеро людей получили ранения.

Около Нью-Йорка мужчина с мачете напал на синагогу во время празднования Хануки
Фото: https://edition.cnn.com/

По меньшей мере пять человек получили ножевые ранения вечером в субботу в результате нападения на синагогу в городе Монси в пригороде Нью-Йорка.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на свидетеля происшествия, в доме собрались около ста гостей для празднования Хануки. Все пострадавшие - евреи-хасиды.

"Во время праздничных торжеств в здание проник вооруженный мачете мужчина, чье лицо было скрыто под шарфом. Он нанес нескольким участникам праздника ножевые ранения. Остальные посетители синагоги смогли выбраться на улицу", - передает CBS.

Полиция заявила, что подозреваемый уже задержан.

Это нападение - одно из череды атак на членов еврейской общины в США, произошедших в последнее время. Кроме того, по данным агентства Associated Press, полиция Нью-Йорка с 13 декабря получила восемь сигналов о нападениях на членов еврейской общины.

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