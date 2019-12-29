2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В результате атак погибли 211 человек.

2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
Полиция Эль-Пасо на месте стрельбы, 3 августа 2019.
Фото: vesty.co.il

В 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств, начиная с 1970-х годов. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

По их данным, всего за этот год в США было совершено 41 массовое убийство (убийство четырех или более человек без учета преступника). Из них 33 были массовыми расстрелами. В результате атак погибли 211 человек.

Издание отмечает, что в большинстве случаев преступники и жертвы были знакомы - массовые убийства происходили в результате семейных ссор, конфликтов, связанных с преступными бандами или наркотиками, а также происходили на почве ненависти к коллегам или членам семьи. Во многих случаях мотив преступника установить не удалось.

Девять массовых расстрелов произошло в общественном месте, остальные - в домах, на рабочем месте или в баре. Массовые убийства были зафиксированы почти в половине американских штатов, причем больше всего - во Калифорнии, где, по замечанию агентства, действуют одни из наиболее строгих законов об оружии.

Агентство начало вести соответствующую статистику в 2006 году, однако исследователям не удалось обнаружить сопоставимого числа массовых убийств как минимум с 1970-х годов. По количеству погибших рекордным остается 2017 год, когда в Лас-Вегасе произошла самая смертоносная массовая стрельба в современной истории США.

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