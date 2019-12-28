В колонии в Белой Церкви умер заключенный

Прокуратура возбудила производство в связи с халатностью врача.

В колонии в Белой Церкви умер заключенный
Фото: youtube.com

Белоцерковская местная прокуратура возбудила уголовное производство в связи с халатностью врача, в результате чего умер осужденный исправительной колонии № 35 в Белой Церкви.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно сообщению, осужденный лечился в медицинской части №35 филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области.

"По результатам проверки указанной медицинского учреждения прокуратурой выявлены многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание. Распространенными фактами являются длительное лечение осужденных медицинскими препаратами без установления диагноза и назначения врача. Часто медицинские осмотры имеют формальный характер, а иногда такие вообще не проводятся", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, несмотря на высокие риски заболеваний туберкулезом флюорографию проходят не все осужденные, хотя аппарат есть в наличии.

Прокуратура постановила устранить выявленные нарушения, которые направила начальнику филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области.

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