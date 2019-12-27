Директор крупнейшей сети пиццерий Domino\'s Pizza трагически погиб на отдыхе

Дэвид Бауэрнфайнд утонул на Маврикии.

Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
Дэвид Бауэрнфайнд
Фото: youtube.com

Финансовый директор сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая 26 декабря, говорится в сообщении компании.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", - сказал главный исполнительный директор Domino's Дэвид Уайлд.

Отмечается, что Бауэрнфайнд находился на отдыхе с семьей.

Западные СМИ сообщают, что 51-летний Бауэрнфайнд погиб на Маврикии во время сноркелинга - плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой.

Бауэрнфайнд был назначен постоянным финансовым директором компании в октябре 2018 года после того, как некоторое время занимал эту должность на временной основе. Ранее он был финансовым директором в компании по распространению газет и доставке посылок Connect Group.

Domino's Pizza Group PLC - ведущая франчайзинговая международная сеть доставки пиццы быстрого приготовления, основанная в Великобритании в 1960-х годах. В Украине компания работает с 2010 года.

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