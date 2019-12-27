В Киевской области двое мужчин отравились самогоном, один из них умер

Второй мужчина доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Белой Церкви Киевской области двое мужчин отравились суррогатным алкоголем, приобретенным пенсионерки. Один из них умер в карете скорой помощи. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции области.

Двое мужчин 45 и 58 лет приобрели алкоголь у 71-летней жительницы села Поправка. В результате 45-летний мужчина умер в карете скорой помощи, второй - доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию.

Полицейские установили, что накануне вечером хозяин одного из строящихся домов расплатился с наемными работниками. После чего один из них приобрел алкоголь у пенсионерки.

Фото: kv.npu.gov.ua

Утром владелец новостройки нашел двух мужчин с признаками отравления и вызвал скорую.

"Работники полиции провели неотложный обыск по месту жительства 71-летней пенсионерки, где обнаружили и изъяли стеклянные и пластиковые емкости с прозрачной жидкостью. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины", - сообщили в полиции.

Тело умершего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Напомним, 14 декабря в Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое попали в больницу. Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

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