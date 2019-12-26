В Киеве произошла стрельба, ранена женщина

В Подольском районе Киева 26 декабря произошла стрельба, в результате которой была ранена женщина. Пострадавшей предоставляется медицинская помощь, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что стрельба произошла на проспекте Правды.

"На спецлинию "102" поступило сообщение от врачей о том, что в Подольском районе женщина получила ранение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента.

Решается вопрос о предоставлении происшествию правовой квалификации.