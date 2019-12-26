Певица Тина Кароль стала членом жюри национального отбора на "Евровидение"

Певица Тина Кароль вошла в состав жюри национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала UA:Перший.

Она стала вторым членом конкурсной комиссии, первый и не сменный уже несколько лет подряд – Андрей Данилко. Остальных представителей жюри объявят позднее.

"В феврале место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль", – отметили в пресс-службе канала.

Сама певица, комментируя новые обязанности, сообщила, что рада стать частью большой команды исторического события.

"Мы выбираем тех, кто будет представлять страну, но не стоит забывать, что потом артист в нее возвращается. Задание артиста – достойно выступить на конкурсе, а потом – стать настоящей звездой своей страны", – сообщила певица.

Тина Кароль в 2006 году сама была участницей этого конкурса, который тогда проходил в Афинах (Греция). Она заняла седьмое место.

Напомним, что год назад на национальном отборе победила певица Maruv, однако у части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в РоSSии ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять Maruv, в результате Украина решила не принимать участие в конкурсе 2019 года.