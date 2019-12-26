Полиция выдворила в Испанию "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский"

Мужчина с 2017 года находился в международном розыске.

Во вторник, 24 декабря, полиция выдворила в Испанию "вора в законе" Ботира Рахимова по кличке "Батыр Бухарский", который с 2017 года находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Вместе с другими участниками группировки Бухарский подозреваются в организации схемы по отмыванию денег, которые они легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании "вора в законе" ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

В апреле 2019 года Бухарский незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте узнали полицейские, после чего установили место нахождения "Батыра Бухарского", задержали его и сообщили об этом европейских коллег.

С целью дальнейшей экстрадиции в Испанию, 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В Нацполиции также сообщили, что в 1998 году в Москве "Батыр Бухарский" был коронован "вором в законе" "Дедом Хасаном" и был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по кличке "Япончик".

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект, который вводит уголовную ответственность для "воров в законе".

Предложенные изменения в УК Украины предусматривают признание преступления совершенным преступной группой, если к нему причастно устойчивое иерархическое объединение пяти и больше лиц, участником, организатором, руководителем и координатором которого является "вор в законе". Также в ст. 28 Уголовного кодекса вводится понятие "вор в законе".

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