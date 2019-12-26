Во Франции на рождественской мессе более 20 человек отравились угарным газом

Во Франции, в городе Карлепоне 21 человек был госпитализирован из-за отравления угарным газом во время рождественского богослужения. Об этом пишет Le Soir.

«В городе Карлепоне на севере Франции 21 человека госпитализировали просто с праздничной рождественской службы из-за отравления угарным газом», - сказано в сообщении.

Два человека были в тяжелом состоянии, еще 19 - в состоянии средней тяжести. Одного из пострадавших пришлось даже доставлять на вертолете в больницу университета Лилля.

В ходе рождественской мессы несколько человек начали жаловаться на головную боль. После чего в храм вызвали пожарных, спасателей и правоохранителей. В помещении церкви обнаружили повышенное содержание угарного газа, поэтому всех 150 человек, находившихся внутри, эвакуировали в помещение мэрии.

Первую медицинскую помощь оказали 72 лицам, среди которых были дети и люди преклонного возраста.

Причина загрязнения воздуха угарным газом еще устанавливается.

Напомним, в соборе Нотр-Дам в Париже впервые за 200 с лишним лет не состоялась рождественская служба, поскольку здание восстанавливают после масштабного пожара. В ночь на 25 декабря службу провели в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа.