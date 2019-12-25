В Волынской епархии ПЦУ впервые отпраздновали Рождество по новому стилю

В Волынской епархии Православной церкви Украины впервые официально совершили богослужение в честь Рождества Христова 25 декабря, по новоюлианскому календарю. Местом его проведения стал Свято-Троицкий кафедральный собор ПЦУ в Луцке, сообщает Новинарня.

Фото: novynarnia.com

Рождественскую литургию утром 25 декабря возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич). В первом Рождественском богослужении ПЦУ по новоюлианскому календарю принял участие еще один архиерей ПЦУ - епископ Херсонский и Каховский Борис (Харко).

Фото: novynarnia.com

Владыка Михаил, приглашая на литургию, отмечал, что "начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде с 25 декабря до 7 января".

Фото: novynarnia.com

Фото: novynarnia.com

На богослужении в Троицком храме присутствовали сотни православных верующих не только из Луцка. По словам присутствовавшего на литургии отца Сергея, отметить Рождество по новоюлианскому календарю пришли около двух третей прихожан, которые приходят на Рождественскую службу 7 января.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".

Глава синодальной богословско-литургической комиссии архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий заявил, что риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны. По его мнению, поспешная календарная реформа законсервирует в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесет сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед.