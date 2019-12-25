В Волынской епархии ПЦУ впервые отпраздновали Рождество по новому стилю

На литургии в кафедральном соборе Луцка сослужили два архиерея.

В Волынской епархии Православной церкви Украины впервые официально совершили богослужение в честь Рождества Христова 25 декабря, по новоюлианскому календарю. Местом его проведения стал Свято-Троицкий кафедральный собор ПЦУ в Луцке, сообщает Новинарня.

Фото: novynarnia.com

Рождественскую литургию утром 25 декабря возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич). В первом Рождественском богослужении ПЦУ по новоюлианскому календарю принял участие еще один архиерей ПЦУ - епископ Херсонский и Каховский Борис (Харко).

Фото: novynarnia.com

Владыка Михаил, приглашая на литургию, отмечал, что "начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде с 25 декабря до 7 января".

Фото: novynarnia.com

Фото: novynarnia.com

На богослужении в Троицком храме присутствовали сотни православных верующих не только из Луцка. По словам присутствовавшего на литургии отца Сергея, отметить Рождество по новоюлианскому календарю пришли около двух третей прихожан, которые приходят на Рождественскую службу 7 января.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".

Глава синодальной богословско-литургической комиссии архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий заявил, что риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны. По его мнению, поспешная календарная реформа законсервирует в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесет сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографииКиберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографии
Полиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской областиПолиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской области
В Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбищаВ Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбища
В Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибшийВ Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибший
Суд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целяхСуд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целях
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердцаВ Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елкуВ Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елку
Суд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целяхСуд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целях
В Украине впервые провели пересадку почки в районной больнице
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенкаВ Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
Впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержанияВпервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Детский лагерь "Виктория" в Одессе впервые принял детей после смертельного пожараДетский лагерь "Виктория" в Одессе впервые принял детей после смертельного пожара
Парень с синдромом Дауна впервые в Украине получил высшее образованиеПарень с синдромом Дауна впервые в Украине получил высшее образование
В Украине впервые прошел международный экзамен по основам медициныВ Украине впервые прошел международный экзамен по основам медицины
Последние новости
Подгружаем последние новости