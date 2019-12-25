В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елку

На центральной площади покинутого города Припять в зоне отчуждения впервые за 33 года установили новогоднюю елку.

Фото: suspilne.media

Об этом сообщает Суспильне.ua.

Сначала новогоднее дерево украсили часами, которые символизируют текучесть времени и то, что со временем город не умирает, а возрождается.

Фото: suspilne.media

"Однако главными украшениями елки стали архивные фотографии местных жителей. Люди, которые когда-то жили в Припяти, приехали на открытие елки. Они повесили на нее фотографии. Некоторые даже нашел на них себя", - говорится в сообщении.

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Город Припять расположен на берегу одноименной реки на расстоянии трех километров от ЧАЭС. До аварии численность населения города достигала 47,5 тыс. человек.

Катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Реактор перегрелся и произошло 2 тепловых взрыва, в результате которых был разрушен сам реактор и четвертый энергоблок ЧАЭС. В воздух попало большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР , началась экстренная эвакуация жителей Киевской области.

Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.