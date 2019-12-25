В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали

Из больницы в Каменском пациентов перевели в Днепр.

В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
Фото: glavcom.ua

Шесть человек пострадали и один скончался после некачественного наркоза, который они получили в ходе операции в больнице города Каменское Днепропетровской области. Об это пишут "Українські новини".

"В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз, от которого пострадали семь пациентов. Больные с тяжелыми осложнениями были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась", – сообщили в местной полиции.

Правоохранители начали расследование по статье за невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного.

Напомним, в марте восьмилетний ребенок умер во время операции по удалению аденоидов в одной из больниц Одессы. Он скончался в хирургическом отделении, не выходя из наркоза.

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